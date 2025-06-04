"Воспоминания буду беречь вечно". Вратарь Ливерпуля попрощался с болельщиками

Вратарь "Ливерпуля" попрощался с болельщиками.

Куивин Келлехер в своих соцсетях опубликовал прощальный пост с "Ливерпулем". Ирландский голкипер поблагодарил клуб за доверие и болельщиков за поддержку.

"Я пришел в этот клуб 16-летним юношей, и 10 лет спустя я и мечтать не мог о том, какой путь мне предстоит пройти.

Я никогда не воспринимал возможность играть за этот клуб как должное, и воспоминания, которые у меня остались, я буду беречь вечно. От дебюта до завоевания трофеев — мне все это нравилось.

Спасибо всем в клубе, от персонала до моих тренеров и моих товарищей по команде, прошлых и настоящих. Вы все помогли мне стать тем человеком, которым я являюсь сегодня. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку на протяжении всех этих лет. Я всегда чувствовал любовь, и это очень много значит.

Этот клуб и город всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо всем и удачи в будущем.

Ты никогда не будешь один", - написал Келлехер.