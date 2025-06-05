Манчестер Сити следит за звездой РБ Лейпциг 

Как сообщает издание L'Equipe, "Манчестер Сити" держит в поле зрения атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса на случай, если трансфер Райана Шерки провалится.

Переход нидерландца в "Лейпциг" стал постоянным после того, как "ПСЖ" согласовал трансфер за 50 миллионов евро прошлой зимой – без учета бонусов за результативность. "Лейпциг" не смог квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон, поэтому ожидается, что Симонс покинет команду этим летом.

Читайте также Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму

Среди претендентов на Симонса есть "Манчестер Сити". В то же время клуб уже ведет активные переговоры по трансферу атакующего полузащитника "Лиона" Райана Шерки, но если этот переход не состоится, то "горожане" могут обратиться к Симонсу.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Симонс провел 33 матча за "Лейпциг" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 8 ассистов.