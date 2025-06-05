Челси ведет переговоры о подписании польского таланта 

Как сообщает польское издание Meczyki, "Челси" начала переговоры с "Мотором" Люблин по переходу 18-летнего защитника Брайта Эде.

"Челси" очень решительно настроены подписать юного защитника и хотят как можно скорее закрыть вопрос трансфера из-за большого интереса к игроку – в том числе и со стороны прямых конкурентов. Непосредственные переговоры англичан с "Мотором" начались во время финала Лиги конференций во Вроцлаве. Стороны встретились в одном из отелей столицы Нижней Силезии.

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Ожидается, что клуб со "Стэмфорд Бридж" пришлет официальное предложение уже в ближайшие дни. Сумма трансфера может стать рекордной для чемпионата Польши и превысить 11 миллионов евро. Если трансфер таки состоится, то у "Челси" уже есть четкий план развития игрока. Юношу сначала хотят отправить в "Страсбур", владельцем которого является BlueCo – консорциум под управлением владельцев "Челси" Тодда Боэли и Бехдада Эгбали.

Добавим, что "Мотор" приобрел Эде зимой из "Заглембе" за 100 тысяч евро. Защитник провел шесть матчей в чемпионате Польши и забил один гол – в дебютном поединке со "Сталью" из Мелеца.