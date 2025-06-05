Новичок Челси Делап: Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи

Нападающий Лиам Делап прокомментировал свой переход в "Челси" из "Ипсвича".

"Я вырос, наблюдая за этим клубом, и понимаю, насколько велика его значимость и насколько невероятным он был на протяжении многих лет.

Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи. Когда я разговаривал с представителями клуба, все хотели вернуться на самый верх, и у них есть игроки и качество для этого. Голод и желание продолжать выигрывать трофеи, вернуть клуб на его место - вот главная цель", - сказал Лиам.