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Новичок Челси Делап: Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи

Англия

Игрок надеется совершить большой рывок в карьере

Новичок Челси Делап: Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Лиам Делап прокомментировал свой переход в "Челси" из "Ипсвича".

"Я вырос, наблюдая за этим клубом, и понимаю, насколько велика его значимость и насколько невероятным он был на протяжении многих лет.

Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи. Когда я разговаривал с представителями клуба, все хотели вернуться на самый верх, и у них есть игроки и качество для этого. Голод и желание продолжать выигрывать трофеи, вернуть клуб на его место - вот главная цель", - сказал Лиам.

В 40 матчах сезона 2024/25 Делап отличился 12 голами и 2 ассистами.

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Челси (Лондон) АПЛ Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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