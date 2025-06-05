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Новичок Челси Делап: Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи
Игрок надеется совершить большой рывок в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Лиам Делап прокомментировал
"Я вырос, наблюдая за этим клубом, и понимаю, насколько велика его значимость и насколько невероятным он был на протяжении многих лет.
Я хотел прийти сюда, чтобы выигрывать трофеи. Когда я разговаривал с представителями клуба, все хотели вернуться на самый верх, и у них есть игроки и качество для этого. Голод и желание продолжать выигрывать трофеи, вернуть клуб на его место - вот главная цель", - сказал Лиам.
В 40 матчах сезона 2024/25 Делап отличился 12 голами и 2 ассистами.
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