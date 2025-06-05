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На перспективу. Ньюкасл подпишет контракт с 18-летним вингером Малаги
В качестве свободного агента
Фото - Newcastle
"Ньюкасл" подпишет контракт с 18-летним вингером "Малаги".
Антонио Кордеро станет игроком "сорок" 1 июля 2025 года. Тогда закончится срок его соглашения с испанским клубом.
Футболисту нужно получить британскую визу и завершить процесс регистрации в Премьер-лиге а также Футбольной ассоциации.
Ожидается, что Кордеро летом уйдёт в аренду. Вингер поделился эмоциями от присоединения к "Ньюкаслу".
"Для меня действительно большая честь быть здесь, настоящее удовольствие. Я человек, который любит стремиться к высоким целям. Почему бы не приехать в одно из лучших мест в мире, чтобы сделать это".
"Это большой шаг, и это одна из причин, по которой я здесь. Я рад это сделать и горю желанием поскорее приступить к делу", - сказал Кордеро.
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В сезоне 2024/25 вингер провёл 40 матчей в составе "Малаги". На его счету 6 голов и 7 результативных передач.
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