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На перспективу. Ньюкасл подпишет контракт с 18-летним вингером Малаги

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В качестве свободного агента

На перспективу. Ньюкасл подпишет контракт с 18-летним вингером Малаги

Фото - Newcastle

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"Ньюкасл" подпишет контракт с 18-летним вингером "Малаги".

Антонио Кордеро станет игроком "сорок" 1 июля 2025 года. Тогда закончится срок его соглашения с испанским клубом.

Футболисту нужно получить британскую визу и завершить процесс регистрации в Премьер-лиге а также Футбольной ассоциации.

Ожидается, что Кордеро летом уйдёт в аренду. Вингер поделился эмоциями от присоединения к "Ньюкаслу".

"Для меня действительно большая честь быть здесь, настоящее удовольствие. Я человек, который любит стремиться к высоким целям. Почему бы не приехать в одно из лучших мест в мире, чтобы сделать это".

"Это большой шаг, и это одна из причин, по которой я здесь. Я рад это сделать и горю желанием поскорее приступить к делу", - сказал Кордеро.

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В сезоне 2024/25 вингер провёл 40 матчей в составе "Малаги". На его счету 6 голов и 7 результативных передач.

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Источник:
Newcastle
Опубликовал: Владислав Прийменко
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