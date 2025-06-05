Защитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Италии

Как сообщает издание Fichajes, "Наполи" сделал центрбека "МЮ" Лисандро Мартинеса одной из приоритетных целей для усиления защиты в летнее трансферное окно.

После завоевания Скудетто руководство неаполитанского клуба стремится сформировать надежную оборону перед сложным сезоном 2025/26, в котором "Наполи" планирует защищать чемпионский титул в Италии и выйти на новый уровень в Лиге чемпионов. Защитник "Манчестер Юнайтед" находится на вершине списка желаемых приобретений.

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Мартинес неоднократно демонстрировал свой уровень в АПЛ, хотя его выступления были омрачены серией травм, которые повлияли на стабильность игры. Несмотря на это, благодаря своей жесткости и характеру он получил уважение в коллективе. "Красные дьяволы" не горят желанием расставаться с игроком, но финансовые потребности клуба могут вынудить к неожиданным решениям.

Добавим, что в сезоне 2024/25 аргентинец провел 32 матча за "МЮ" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.