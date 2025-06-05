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Ливерпуль отклонил предложение Барселоны по трансферу их нападающего

Англия

Он не продается

Ливерпуль отклонил предложение Барселоны по трансферу их нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орштейна из издания The Athletic, руководство "Ливерпуля" отклонило предложение "Барселоны" по трансферу Луиса Диаса этим летом, сообщив им, что он не продается.

Отмечается, что 28-летний колумбиец открыто не выражал желания покинуть клуб, однако его ситуация может кардинально измениться, поскольку к нему проявляют интерес не только действующие чемпионы Испании, но и клубы Саудовской Аравии. Руководство мерсисайдского клуба пыталось решить вопрос его контракта, однако прогресса не было.

Напомним, что "Ливерпуль" подписал Луиса Диаса в январе 2022 года из "Порту" за 45 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В сезоне 2024/25 Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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