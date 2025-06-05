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Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО

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Заслужил

Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" получил новый игровой номер.

Лондонский клуб сообщил, что Коул Палмер с сезона 2025/26 выступит под номером 10. Ранее он принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО - изображение 1

Английский футболист выступит под 10-м номером уже на Клубном Чемпионате Мира. Дебют состоится в матче против "Лос-Анджелеса" 16 июня.

Ранее Палмер выступал под 20-м номером.

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Напомним, что Михаил Мудрик дисквалифицирован из-за положительной допинг пробы и не играет в футбольных матчах с 17 декабря 2024 года.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Коул Палмер
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
05.06.2025 в 12:51
Шкода , все-таки найбільш перспективний гравець цього покоління і так по-дурному загублена карʼєра
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
05.06.2025 в 12:51
Шкода , все-таки найбільш перспективний гравець цього покоління і так по-дурному загублена карʼєра
Ответить
0
0

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