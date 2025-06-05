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Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО
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Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" получил новый игровой номер.
Лондонский клуб сообщил, что Коул Палмер с сезона 2025/26 выступит под номером 10. Ранее он принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику.
Английский футболист выступит под 10-м номером уже на Клубном Чемпионате Мира. Дебют состоится в матче против "Лос-Анджелеса" 16 июня.
Ранее Палмер выступал под 20-м номером.
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Напомним, что Михаил Мудрик дисквалифицирован из-за положительной допинг пробы и не играет в футбольных матчах с 17 декабря 2024 года.
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