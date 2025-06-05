Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО

Полузащитник "Челси" получил новый игровой номер.

Лондонский клуб сообщил, что Коул Палмер с сезона 2025/26 выступит под номером 10. Ранее он принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

Английский футболист выступит под 10-м номером уже на Клубном Чемпионате Мира. Дебют состоится в матче против "Лос-Анджелеса" 16 июня.

Ранее Палмер выступал под 20-м номером.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Михаил Мудрик дисквалифицирован из-за положительной допинг пробы и не играет в футбольных матчах с 17 декабря 2024 года.