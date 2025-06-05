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Лацио объявил о подписании левого защитника Арсенала
Итальянский клуб оформил первый трансфер этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" объявил о подписании левого защитника "Арсенала".
На официальном сайте "Лацио" появилась информация о том, что клуб активировал опцию выкупа в контракте Нуну Тавареша, который теперь стал полноценным игроком "орлов", подписав с ними контракт до конца июня 2028 года.
По информации СМИ, лондонский "Арсенал" получит 9 миллионов евро за переход 25-летнего португальца, которого еще в 2021 году "канониры" подписали из "Бенфики" за 8 миллионов евро.
???????????????????? ???????????????????????????? in biancoceleste a titolo definitivo— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 5, 2025
✍️ Qui il comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/UzN6hdSqxb#AvantiLazio pic.twitter.com/4qvZVOwjrZ
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Добавим, что в сезоне 2024/25 Нуну Тавареш отдал 9 ассистов в 30 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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