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Лацио объявил о подписании левого защитника Арсенала

Англия
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Лацио объявил о подписании левого защитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лацио" объявил о подписании левого защитника "Арсенала".

На официальном сайте "Лацио" появилась информация о том, что клуб активировал опцию выкупа в контракте Нуну Тавареша, который теперь стал полноценным игроком "орлов", подписав с ними контракт до конца июня 2028 года.

По информации СМИ, лондонский "Арсенал" получит 9 миллионов евро за переход 25-летнего португальца, которого еще в 2021 году "канониры" подписали из "Бенфики" за 8 миллионов евро.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Нуну Тавареш отдал 9 ассистов в 30 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
S.S.Lazio
Опубликовал: Андрей Журба
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