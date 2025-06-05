Манчестер Юнайтед предлагает 45 миллионов фунтов за одноклубника Ярмолюка

"Манчестер Юнайтед" предлагает 45 миллионов фунтов за одноклубника Егора Ярмолюка из "Брентфорда".

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, руководство "Манчестер Юнайтед" уже сделало официальное предложение по подписанию Бриана Мбемо из "Брентфорда" в размере 45 миллионов фунтов стерлингов без учета бонусов. Общая сумма трансфера может составить около 55 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что "Брентфорд" рассчитывает получить лучшее предложение, которое удовлетворит клуб, что рассмотрит вопрос продажи 25-летнего камерунского форварда, который заинтересован в переезде на "Олд Траффорд".

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В сезоне 2024/25 Бриан Мбемо забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 38 матчах за "Брентфорд" в АПЛ. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.