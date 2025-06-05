Туда-сюда между лигами: Почему новички Премьер-лиги тонут и как их спасти

Последние сезоны в Премьер-лиге показались не слишком веселыми из-за слабых результатов новичков. Команды, только что поднявшиеся из Чемпионшипа, просто не вытягивают уровень.

Вот что было в сезоне 2023-24:

Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед не дотянули до 30 очков.

Они повторили печальный рекорд Болтона, Барнсли и Кристал Пелас 1997-98 годов, вылетев сразу после повышения.

А в 2024-25 стало еще хуже:

Саутгемптон простился с элитной лигой за семь туров до финиша.

Лестер вылетел прямо на Пасху.

Ипсвич продержался только неделю после праздника.

В итоге те же 17 клубов забирают основные деньги Премьер-лиги и крепнут. А вот Чемпионшип теряет шарм. Если ты не фанат Лидса или Бернли, которые качаются между лигами, то трудно болеть за команды, борющиеся за повышение, чтобы потом стать "грушами для битья".

Люди начали жаловаться, и это не удивительно. Руд ван Нистелрой, например, после поражения Лестера от Ливерпуля (1:0, девятая домашняя игра без голов!) прямо сказал: "Для новичков пропасть между лигами выглядит слишком большой".

Говорят, что новички Премьер-лиги обречены на вылет, но это не правда. Деньги, конечно, играют большую роль. По данным Deloitte, клубы Премьер-лиги заработали 6,1 млрд фунтов, тогда как в Чемпионшипе – лишь 747 млн ​​фунтов. Разница поражает! Но как тогда Фулхэм, Борнмут и Ноттингем Форест остались в элите в сезоне 2022-23, несмотря на такой финансовый разрыв?

Этот сезон стал лишь четвертым в истории Премьер-лиги, когда все три новичка удержались в элите. И это не потому, что Фулхэм с Борнмутом нарушали финансовые правила или, как Форест, подписали целую команду на Масленицу. История показывает: повышение не всегда означает скорый вылет. Новичкам нужно просто обойти три более слабые команды, а в последние два сезона в Премьер-лиге таких хватало.

Еще большие пропасти преодолевали Норвич (2011-12) и Саутгемптон (2012-13), удержавшиеся после двух подряд повышений из Лиги 1. И это во времена, когда против них играли Манчестер Юнайтед Фергюсон, Челси Абрамович и Манчестер Сити с арабскими инвестициями. Так что провал Ипсвича после такого же скачка или нынешний крах Саутгемптона выглядят еще более огорчительными.

Чемпионшип сам по себе не проблема. Его команды сияли в Кубке Англии (Ковентри чуть не вышел в финал 2024 года, если бы не VAR). Оттуда вышли звезды:

Джуд Беллингем (из Бирмингема в Боруссию Дортмунд);

Виктор Декереш (из Ковентри в Спортинг Лиссабон);

Морган Роджерс (из Мидлсбро в Астон Виллу);

Эберечи Эзе и Адам Уортон (с Квинз Парк Рейнджерс и Блэкберна в Кристал Пэлас).

Тренеры, как Карлос Корберан (экс-Вест Бром, теперь Валенсия) или Лиам Росеньор (экс-Халл Сити, теперь Страсбург), также ценятся за границей.

Проблема в том, что делают новички в Премьер-лиге. В 2024-25 Ипсвич растратил 27 очков из выигрышных позиций до поражения 0:3 от Ньюкасла. Если бы они удержали эти очки, то могли бы быть внутри таблицы или даже мечтать о еврокубках, как в 2000-01. Саутгемптон потерял 28 очков с лидирующих позиций до апреля и вместо героического спасения едва не побил антирекорд Дерби (11 очков).

В 2023-24 Бернли (27 потерянных очков из выигрышных позиций) не захотел или не смог бросить арендованные звезды, как Натан Телла или Ян Маатсен, и держался за стиль Винсента Компани, который не работал с более слабым составом. Шеффилд Юнайтед (23 потерянные очка) продал Илимана Ндиае и Сандеру Берге без достойной замены.

Тактическая слепота тоже сыграла роль. Соперники, разыгрывающие мяч от ворот, давали новичкам шансы забить, но тренеры типа Компани, Рассела Мартина или Кирана Маккенны больше гнались за красивым стилем, чем за очками в таблице.

Да, пропасть между лигами сейчас кажется огромной, но это не безнадежно. Есть идеи, как ее уменьшить, если эта тенденция затянется на 4-5 лет:

Перераспределить "парашютные выплаты" (деньги для вылетевших клубов) в пользу Чемпионшипа, чтобы выровнять конкуренцию. Сейчас эти выплаты, как мы видим по Лестеру и Саутгемптону, не гарантируют стабильности.

Ввести плей-офф за выживание (последняя команда вылетает автоматически, а 16-я играет с 19-й, 17-й и 18-й). Это даст новичкам второй шанс.

Изменить календарь, чтобы новички на старте играли с командами нижней половины таблицы.

Отменить финансовые правила (PSR), которые помогают середнякам удерживать таланты, но усложняют жизнь новичкам. Правда, это может привести к финансовому хаосу.

Более радикально: ввести систему, как в дартсе, где новички имеют гарантированный год без вылета. Но это может подорвать спортивный принцип.

Или объединить Премьер-лигу с EFL, как предлагал финансовый эксперт Киран Магуайр в подкасте Price of Football в январе. Это заставило бы элиту больше заботиться о новичках, а не только о гонках за титул, судейских скандалах или финансах Манчестер Сити.

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