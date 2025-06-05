Арсенал приближается к подписанию греческого таланта

"Бавария", "Челси", "Ман Юнайтед" и "ПСЖ" внимательно следят за развитием 17-летнего атакующего полузащитника "Генка" Константиноса Карецаса. Впрочем, клубом, который не только вышел в лидеры в борьбе за грека, но и находится на финальной стадии переговоров с "Генком" по трансферу, является "Арсенал".

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Как передает греческое издание Amna, "канониры" очень близки к заключению сделки с бельгийским клубом на сумму в примерно 45 миллионов евро плюс бонусы. Ключевым моментом в переговорах стало то, что "Арсенал" намерен оставить Карецаса в аренде в "Генке" еще на один сезон, чтобы тот получил больше практики и присоединился к лондонскому клубу летом 2026 года более подготовленным.

Если трансфер будет завершен за озвученную сумму, Карецас станет самым дорогим греческим футболистом в истории, побив предыдущий рекорд в 36 миллионов евро, которые "Наполи" заплатили "Роме" за Костаса Маноласа летом 2019 года.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Карецас провел 39 матчей за "Генк" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 ассиста.