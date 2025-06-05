Известно, под каким номером будет играть новый форвард Челси

Новичок лондонского "Челси" Лиам Делап определился со своим игровым номером в команде.

На официальном сайте "синих" говорится о том, что 22-летний английский форвард будет играть с девяткой на спине, начиная с сезона 2025/26. За его трансфер "Челси" заплатило "Ипсвичу" 30 миллионов фунтов стерлингов, а сам игрок подписал с клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2031 года.

В прошлом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за "Испвич" в АПЛ.

Our new No.9. ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 5, 2025

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