  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известно, под каким номером будет играть новый форвард Челси

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, под каким номером будет играть новый форвард Челси

Англия

Легендарный номер

Известно, под каким номером будет играть новый форвард Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок лондонского "Челси" Лиам Делап определился со своим игровым номером в команде.

На официальном сайте "синих" говорится о том, что 22-летний английский форвард будет играть с девяткой на спине, начиная с сезона 2025/26. За его трансфер "Челси" заплатило "Ипсвичу" 30 миллионов фунтов стерлингов, а сам игрок подписал с клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2031 года.

В прошлом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за "Испвич" в АПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, ранее стало известно, какой игрок "Челси" со следующего сезона будет носить номер Михаила Мудрика.

По теме
yellow-arrow
Английский журналист рассказал, почему Челси отказался от нападающего Наполи
yellow-arrow
АПЛ не смогла закрыть лазейку в своих правилах прибыльности и устойчивого развития
yellow-arrow
Туда-сюда между лигами: Почему новички Премьер-лиги тонут и как их спасти
Челси (Лондон) Лиам Делап
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости