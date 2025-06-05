  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ не смогла закрыть лазейку в своих правилах прибыльности и устойчивого развития

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ не смогла закрыть лазейку в своих правилах прибыльности и устойчивого развития

Англия

Ей уже воспользовались Челси

АПЛ не смогла закрыть лазейку в своих правилах прибыльности и устойчивого развития

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание The Times, АПЛ потерпела неудачу в попытке запретить клубам продавать активы дочерним компаниям для соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития (PSR). Предложение закрыть лазейку, которая позволила "Челси" зарегистрировать "прибыль" от продажи отелей и собственной женской команды дочерней компании, даже не было вынесено на голосование на ежегодной встрече АПЛ. Инициатива появилась после запросов от некоторых клубов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам источников, уже во вторник стало понятно, что предложение не получит достаточной поддержки, поэтому в среду его не ставили на голосование. Для одобрения изменений необходимо было не менее 14 голосов из 20. Некоторые клубы считали, что изменение правил сейчас было бы "попыткой закрыть дверь конюшни после того, как лошадь уже убежала", как сказал один из руководителей клуба для The Times, и что если "Челси" воспользовалась лазейкой, другие также должны иметь такую возможность.

"Челси" продали свою успешную женскую команду дочерней компании за заявленные 200 миллионов фунтов – хотя стоимость сделки еще должна утвердить Премьер-лига – а также два отеля за 70,5 миллионов. Эти сделки помогли клубу придерживаться PSR в течение последних двух сезонов.

Читайте такжеС необычным дизайном. АПЛ представила мяч на сезон 2025/26

Однако УЕФА не признает продажу активов дочерним компаниям как доход, и "Челси" ведет переговоры с европейским руководящим органом по финансовому урегулированию нарушения его финансовых правил, которые ограничивают убытки клуба и суммы, которые он может тратить на зарплаты игроков, трансферы и агентские вознаграждения в соотношении к доходам.

По теме
yellow-arrow
Английский журналист рассказал, почему Челси отказался от нападающего Наполи
yellow-arrow
Туда-сюда между лигами: Почему новички Премьер-лиги тонут и как их спасти
yellow-arrow
Известно, под каким номером будет играть новый форвард Челси
Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости