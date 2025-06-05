АПЛ не смогла закрыть лазейку в своих правилах прибыльности и устойчивого развития

Как сообщает издание The Times, АПЛ потерпела неудачу в попытке запретить клубам продавать активы дочерним компаниям для соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития (PSR). Предложение закрыть лазейку, которая позволила "Челси" зарегистрировать "прибыль" от продажи отелей и собственной женской команды дочерней компании, даже не было вынесено на голосование на ежегодной встрече АПЛ. Инициатива появилась после запросов от некоторых клубов.

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По словам источников, уже во вторник стало понятно, что предложение не получит достаточной поддержки, поэтому в среду его не ставили на голосование. Для одобрения изменений необходимо было не менее 14 голосов из 20. Некоторые клубы считали, что изменение правил сейчас было бы "попыткой закрыть дверь конюшни после того, как лошадь уже убежала", как сказал один из руководителей клуба для The Times, и что если "Челси" воспользовалась лазейкой, другие также должны иметь такую возможность.

"Челси" продали свою успешную женскую команду дочерней компании за заявленные 200 миллионов фунтов – хотя стоимость сделки еще должна утвердить Премьер-лига – а также два отеля за 70,5 миллионов. Эти сделки помогли клубу придерживаться PSR в течение последних двух сезонов.

Однако УЕФА не признает продажу активов дочерним компаниям как доход, и "Челси" ведет переговоры с европейским руководящим органом по финансовому урегулированию нарушения его финансовых правил, которые ограничивают убытки клуба и суммы, которые он может тратить на зарплаты игроков, трансферы и агентские вознаграждения в соотношении к доходам.