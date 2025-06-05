Английский журналист рассказал, почему "Челси" отказался от нападающего "Наполи".

Журналист Sky Sports Кавех Солхекол отвечая на вопрос болельщика о нападающем для лондонского клуба, упомянул, о причине отказа "Челси" от Виктора Осимхена.

По его словам, проблемой стала зарплата игрока.

"Многие болельщики хотели бы видеть Виктора Осимхена в Премьер-лиге. "Челси" всерьёз рассматривал возможность подписания с ним контракта прошлым летом, но его зарплата была проблемой, а вести переговоры с "Наполи" всегда непросто", - сказал Солхекол.

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Напомним, что Виктор Осимхен в сезоне 2024/25 играл на правах аренды за "Галатасарай". В турецком клубе африканский футболист отметился 37-ю голами и 8-ю голевыми передачами в 41-м матче.