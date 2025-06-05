Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский журналист рассказал, почему Челси отказался от нападающего Наполи
Логичный аргумент
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский журналист рассказал, почему "Челси" отказался от нападающего "Наполи".
Журналист Sky Sports Кавех Солхекол отвечая на вопрос болельщика о нападающем для лондонского клуба, упомянул, о причине отказа "Челси" от Виктора Осимхена.
По его словам, проблемой стала зарплата игрока.
"Многие болельщики хотели бы видеть Виктора Осимхена в Премьер-лиге. "Челси" всерьёз рассматривал возможность подписания с ним контракта прошлым летом, но его зарплата была проблемой, а вести переговоры с "Наполи" всегда непросто", - сказал Солхекол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Виктор Осимхен в сезоне 2024/25 играл на правах аренды за "Галатасарай". В турецком клубе африканский футболист отметился 37-ю голами и 8-ю голевыми передачами в 41-м матче.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле
- В гонке не один ПСЖ. Два гранда АПЛ также заинтересованы в подписании Забарного
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной