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Английский журналист рассказал, почему Челси отказался от нападающего Наполи

Англия

Логичный аргумент

Английский журналист рассказал, почему Челси отказался от нападающего Наполи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский журналист рассказал, почему "Челси" отказался от нападающего "Наполи".

Журналист Sky Sports Кавех Солхекол отвечая на вопрос болельщика о нападающем для лондонского клуба, упомянул, о причине отказа "Челси" от Виктора Осимхена.

По его словам, проблемой стала зарплата игрока.

"Многие болельщики хотели бы видеть Виктора Осимхена в Премьер-лиге. "Челси" всерьёз рассматривал возможность подписания с ним контракта прошлым летом, но его зарплата была проблемой, а вести переговоры с "Наполи" всегда непросто", - сказал Солхекол.

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Напомним, что Виктор Осимхен в сезоне 2024/25 играл на правах аренды за "Галатасарай". В турецком клубе африканский футболист отметился 37-ю голами и 8-ю голевыми передачами в 41-м матче.

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Челси (Лондон) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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