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Брентфорд отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику

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Брентфорд отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брентфорд" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику.

Клуб из Манчестера сделал стартовое предложение по Мбемо в размере 55 млн фунтов - фиксированную сумму в размере 45 млн фунтов и 10 млн бонусами. Клуб Ярмолюка его отклонил.

"Брентфорд" оценивает Мбемо в 60 млн фунтов

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Напомним, что в этом сезоне Мбемо сыграл в 42-х матчах "Брентфорда", в которых отметился 20-ю голами и 9-ю голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает футболиста в 55 млн евро.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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