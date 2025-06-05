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Брентфорд отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по полузащитнику
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику.
Клуб из Манчестера сделал стартовое предложение по Мбемо в размере 55 млн фунтов - фиксированную сумму в размере 45 млн фунтов и 10 млн бонусами. Клуб Ярмолюка его отклонил.
"Брентфорд" оценивает Мбемо в 60 млн фунтов
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Напомним, что в этом сезоне Мбемо сыграл в 42-х матчах "Брентфорда", в которых отметился 20-ю голами и 9-ю голевыми передачами.
TransferMarkt оценивает футболиста в 55 млн евро.
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