Манчестер Юнайтед предложили подписать нападающего ПСЖ

"Ман Юнайтед" планирует сформировать совершенно новую тройку нападающих в следующем сезоне. Маттеус Кунья должен сыграть на одной из двух позиций "десятки" позади центрального форварда. Если "красные дьяволы" реализуют свой план, его партнером станет Брайан Мбемо из "Брентфорда".

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А вот насчет позиции форварда все сложнее. Поскольку Джошуа Зиркзе и Расмус Хойлунд не смогли стать решением для позиции центрального нападающего, клуб будет искать нового "девятого номера" для завершения обновления атакующей линии.

По информации издания Daily Mail, "Юнайтед" через посредников предложили подписать форварда "ПСЖ" Гонсалу Рамуша. "ПСЖ" под руководством Луиса Энрике провел фантастический сезон. В составе парижан собрана звездная атака, в которую обычно входят Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Брэдли Барколя является вариантом в резерве, поэтому Рамуш оказался на обочине и теперь получил разрешение покинуть клуб этим летом.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 португалец провел 41 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.