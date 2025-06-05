Защитник Ливерпуля оценил дебютный сезон Арне Слота во главе команды

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате в интервью The Athletic поделился мыслями о дебютном сезоне Арне Слота во главе мерсисайдцев, который завершился завоеванием чемпионского титула.

На старте кампании, когда "Ливерпуль" играл с "Ипсвичем", Конате остался в запасе. Ошибки в первом тайме, которые допустил Джаррелл Кванса, заставили Слота выпустить Конате. С тех пор француз стал незаменимым в центре защиты вместе с капитаном команды Вирджилом ван Дейком.

"У него немного другая философия – больше внимания к розыгрышу мяча и контролю над ним. Но он не просил меня менять что-то конкретное.

Я не начал первый матч в старте, но вышел на второй тайм. И с того момента в голове была четкая цель: выиграть все в этом сезоне, не оставить ни единого шанса – ни соперникам за позицию, ни соперникам на поле. И, в общем, так и произошло.

Я очень доволен тем, как мы провели сезон. Хотя, конечно, хотели бы пройти дальше в Лиге чемпионов. Это огорчает, но тот период выдался тяжелым – мы были уставшие и не показывали лучший футбол. Однако мы счастливы, что завершили сезон с титулом Премьер-лиги", – сказал Конате.