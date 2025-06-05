Манчестер Сити приближается к подписанию одного из лучших левых защитников АПЛ

"Манчестер Сити" приближается к подписанию одного из лучших левых защитников Английской Премьер-лиги.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "горожан" уже договорилось с "Вулверхэмптоном" о трансфере Райана Аит-Нури за 40 миллионов евро.

Отмечается, что в ближайшее время будет запланировано медобследование 23-летнего алжирского футболиста, который принял предложение "Сити" об условиях личного контракта, детали которого пока не разглашаются.

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В сезоне 2024/25 Райан Аит-Нури провел 37 матчей за "Вулверхэмптон" в АПЛ, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.