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Хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду: Наполи уже сделал предложение

Англия

Об этом пишет Бен Джейкобс

Хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду: Наполи уже сделал предложение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее молодого полузащитника "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в команде "красных дьяволов" под вопросом.

По информации Бена Джейкобса, "Наполи" уже сделал шаг к подписанию Гарначо, предложив за него 40 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, оценивает своего игрока в 60 миллионов евро.

Ожидается, что стороны смогут договориться о сумме где-то посередине, между 40 и 60 миллионами евро.

Добавим, что контракт Гарначо с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Jacobs Ben
Опубликовал: Екатерина Власова
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