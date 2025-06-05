Хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду: Наполи уже сделал предложение

Будущее молодого полузащитника "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в команде "красных дьяволов" под вопросом.

По информации Бена Джейкобса, "Наполи" уже сделал шаг к подписанию Гарначо, предложив за него 40 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, оценивает своего игрока в 60 миллионов евро.

Ожидается, что стороны смогут договориться о сумме где-то посередине, между 40 и 60 миллионами евро.

Добавим, что контракт Гарначо с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2028 года.