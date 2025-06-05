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Хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду: Наполи уже сделал предложение
Об этом пишет Бен Джейкобс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее молодого полузащитника "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в команде "красных дьяволов" под вопросом.
По информации Бена Джейкобса, "Наполи" уже сделал шаг к подписанию Гарначо, предложив за него 40 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, оценивает своего игрока в 60 миллионов евро.
Ожидается, что стороны смогут договориться о сумме где-то посередине, между 40 и 60 миллионами евро.
Добавим, что контракт Гарначо с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2028 года.
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