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Договорился с английским грандом? Одноклубник Забарного пропустит матч национальной команды

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Договорился с английским грандом? Одноклубник Забарного пропустит матч национальной команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Венгрии пропустит матч национальной команды.

Сообщается, что Милош Керкез пропустит контрольный матч против сборной Швеции. Об этом сообщил главный тренер команды Марко Росси.

Наставник не рассказал деталей, лишь заявил, что Керкез пропустит матч из-за "различных проблем".

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Напомним, что Милош Керкез близок к переходу в "Ливерпуль". Переговоры между "мерсисайдцами" и "Борнмутом" продолжаются.

К слову, контрольный матч между сборными Венгрии и Швеции состоится 6 июня и начнётся в 20:30 по киевскому времени.

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Источник:
Nemzetisport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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