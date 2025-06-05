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Звездный бомбардир Спортинга не исключает вариант с переходом в топ-клуб АПЛ

Англия

Его не беспокоит отсутствие еврокубков

Звездный бомбардир Спортинга не исключает вариант с переходом в топ-клуб АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный бомбардир "Спортинга" не исключает вариант с переходом в топ-клуб Английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс для издания talkSPORT, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, Виктор Дьёкереш открыт к переходу в команду, которую возглавляет Рубен Аморим.

Отмечается, что "Спортинг" все еще не получал предложения от европейских клубов, которые внимательно следят за ситуацией 27-летнего шведского нападающего, но известно, что "львы" будут готовы отпустить Дьёкереш за 70 миллионов евро.

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Отметим, что Виктор Дьёкереш забил 66 голов в 68 матчах за "Спортинг" под руководством Рубена Аморима, поэтому их возможное воссоединение в "Манчестер Юнайтед" будет представлять серьезную угрозу другим командам в АПЛ.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Виктор Дьёкереш
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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