Звездный бомбардир Спортинга не исключает вариант с переходом в топ-клуб АПЛ

Звездный бомбардир "Спортинга" не исключает вариант с переходом в топ-клуб Английской Премьер-лиги.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс для издания talkSPORT, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, Виктор Дьёкереш открыт к переходу в команду, которую возглавляет Рубен Аморим.

Отмечается, что "Спортинг" все еще не получал предложения от европейских клубов, которые внимательно следят за ситуацией 27-летнего шведского нападающего, но известно, что "львы" будут готовы отпустить Дьёкереш за 70 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Виктор Дьёкереш забил 66 голов в 68 матчах за "Спортинг" под руководством Рубена Аморима, поэтому их возможное воссоединение в "Манчестер Юнайтед" будет представлять серьезную угрозу другим командам в АПЛ.