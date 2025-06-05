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Звездный бомбардир Спортинга не исключает вариант с переходом в топ-клуб АПЛ
Его не беспокоит отсутствие еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный бомбардир "Спортинга" не исключает вариант с переходом в топ-клуб Английской Премьер-лиги.
Как сообщил журналист Бен Джейкобс для издания talkSPORT, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, Виктор Дьёкереш открыт к переходу в команду, которую возглавляет Рубен Аморим.
Отмечается, что "Спортинг" все еще не получал предложения от европейских клубов, которые внимательно следят за ситуацией 27-летнего шведского нападающего, но известно, что "львы" будут готовы отпустить Дьёкереш за 70 миллионов евро.
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Отметим, что Виктор Дьёкереш забил 66 голов в 68 матчах за "Спортинг" под руководством Рубена Аморима, поэтому их возможное воссоединение в "Манчестер Юнайтед" будет представлять серьезную угрозу другим командам в АПЛ.
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