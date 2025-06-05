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Диас высказался о своем будущем в Ливерпуле

Англия

Я счастлив в Ливерпуле, но решение о будущем за клубом (с)

Диас высказался о своем будущем в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Ливерпуля" Луис Диас высказался о своем будущем в клубе.

"Я очень счастлив в "Ливерпуле". Они хорошо относятся ко мне с самого первого дня. Но мы ведем переговоры с другими клубами. Сейчас трансферное окно, это нормально. Если "красные" продлят мой контракт или я останусь до конца моего контракта здесь, я буду счастлив. Решение за ними".

Напомним, что контракт Диаса с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2027 года. Футболист в сезоне 2024/25 забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах.

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Ливерпуль Луис Диас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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