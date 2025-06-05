Диас высказался о своем будущем в Ливерпуле

Левый вингер "Ливерпуля" Луис Диас высказался о своем будущем в клубе.

"Я очень счастлив в "Ливерпуле". Они хорошо относятся ко мне с самого первого дня. Но мы ведем переговоры с другими клубами. Сейчас трансферное окно, это нормально. Если "красные" продлят мой контракт или я останусь до конца моего контракта здесь, я буду счастлив. Решение за ними".