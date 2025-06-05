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Кто оказался быстрее? Футболисты новичка АПЛ сразились по скорости с болидом Формулы-1. ВИДЕО

Англия

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Кто оказался быстрее? Футболисты новичка АПЛ сразились по скорости с болидом Формулы-1. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футболисты новичка АПЛ сразились по скорости с болидом Формулы-1.

Игроки "Лидса" Рамазани, Гнонто и Шмидт на поле "Элланд Роуд" противостояли пилоту Red Bull. Задача была преодолеть определённую дистанцию туда и обратно.

Сначала лидировали футболисты и машина постепенно набирала скорость. Но в конце лошадиные силы взяли вверх.

Клуб показал видео с противостояния:

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Напомним, что "Лидс" в сезоне 2024/25 стал победителем Чемпионшипа и вышел в Английскую Премьер-Лигу.

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Лидс Юнайтед формула-1 Red Bull
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Источник:
Leeds United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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