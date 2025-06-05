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Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов чемпионов Италии

Англия

Им восхищается Антонио Конте

Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов чемпионов Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Ливерпуля" попал в сферу интересов чемпионов Италии.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Альфредо Педуллы, в список трансферных целей "Наполи" в летнее трансферное окно попал Федерико Кьеза, который уже имеет опыт игры в Серии А. Также известно, что мерсисайдский клуб готов его продать в ближайшее время, поскольку 27-летний итальянец не смог адаптировать к футболу в Англии.

Поскольку "партенопейцы" собираются усилить свою атаку, руководство клуба может обратить внимание на Кьезу, которым восхищается Антонио Конте. Недавно Федерико Кьеза прокомментировал возможное возвращение в Италию.

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В сезоне 2024/25 Федерико Кьеза забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 14 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Ливерпуль Наполи Федерико Кьеза
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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