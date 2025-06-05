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Защитник Вулверхэмптона отреагировал на интерес Манчестер Сити и рассказал о Гвардиоле
Что ему ещё оставалось говорить?
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Вулверхэмптона" отреагировал на интерес "Манчестер Сити" и рассказал о Гвардиоле.
Аит-Нури сейчас пребывает в сборной Алжира и на интерес со стороны "Манчестер Сити" отреагировал хладнокровно.
"Сейчас я сосредоточен на сборной Алжира, важно провести два следующих матча, посмотрим, как всё пойдёт, честно говоря, я вообще не знаю, посмотрим.
Самое важное — это два матча, которые мы сыграем со сборной, я сосредоточен на этом", - сказал футболист.
Защитника спросили об отношении к тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле. Футболист похвалил специалиста, но вернулся к целям со сборной.
"Да, все знают, что он великий тренер, но после этого я сказал, что самое важное — сосредоточиться на национальной сборной", - сказал Аит-Нури.
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Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" близки к подписанию Аит-Нури.
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