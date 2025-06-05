Защитник "Вулверхэмптона" отреагировал на интерес "Манчестер Сити" и рассказал о Гвардиоле.

Аит-Нури сейчас пребывает в сборной Алжира и на интерес со стороны "Манчестер Сити" отреагировал хладнокровно.

"Сейчас я сосредоточен на сборной Алжира, важно провести два следующих матча, посмотрим, как всё пойдёт, честно говоря, я вообще не знаю, посмотрим.

Самое важное — это два матча, которые мы сыграем со сборной, я сосредоточен на этом", - сказал футболист.