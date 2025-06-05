  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Вулверхэмптона отреагировал на интерес Манчестер Сити и рассказал о Гвардиоле

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Вулверхэмптона отреагировал на интерес Манчестер Сити и рассказал о Гвардиоле

Англия

Что ему ещё оставалось говорить?

Защитник Вулверхэмптона отреагировал на интерес Манчестер Сити и рассказал о Гвардиоле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Вулверхэмптона" отреагировал на интерес "Манчестер Сити" и рассказал о Гвардиоле.

Аит-Нури сейчас пребывает в сборной Алжира и на интерес со стороны "Манчестер Сити" отреагировал хладнокровно.

"Сейчас я сосредоточен на сборной Алжира, важно провести два следующих матча, посмотрим, как всё пойдёт, честно говоря, я вообще не знаю, посмотрим.

Самое важное — это два матча, которые мы сыграем со сборной, я сосредоточен на этом", - сказал футболист.

Защитника спросили об отношении к тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле. Футболист похвалил специалиста, но вернулся к целям со сборной.

"Да, все знают, что он великий тренер, но после этого я сказал, что самое важное — сосредоточиться на национальной сборной", - сказал Аит-Нури.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" близки к подписанию Аит-Нури.

По теме
yellow-arrow
Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов чемпионов Италии
yellow-arrow
Кто оказался быстрее? Футболисты новичка АПЛ сразились по скорости с болидом Формулы-1. ВИДЕО
yellow-arrow
Диас высказался о своем будущем в Ливерпуле
Вулверхэмптон Манчестер Сити Райан Аит-Нури
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости