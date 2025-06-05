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Гвардиола - об Анчелотти: Рад, что он больше не в Реале, потому что он постоянно меня побеждает

Англия

Специалист высказался о переходе Карло в сборную Бразилии

Гвардиола - об Анчелотти: Рад, что он больше не в Реале, потому что он постоянно меня побеждает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с юмором прокомментировал переход Карло Анчелотти из "Реала" в сборную Бразилии.

"Я очень рад за него. Но я еще рад, что он больше не в Мадриде, потому что он постоянно меня побеждает. Теперь мне не придется с этим мириться", - сказал специалист.

Напомним, что 12 мая Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
reuters
Опубликовал: Екатерина Власова
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