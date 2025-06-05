Гвардиола - об Анчелотти: Рад, что он больше не в Реале, потому что он постоянно меня побеждает

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с юмором прокомментировал переход Карло Анчелотти из "Реала" в сборную Бразилии.

"Я очень рад за него. Но я еще рад, что он больше не в Мадриде, потому что он постоянно меня побеждает. Теперь мне не придется с этим мириться", - сказал специалист.