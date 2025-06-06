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Арсенал продлил контракт с лидером команды

Англия

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Арсенал продлил контракт с лидером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" продлил контракт с лидером команды.

На официальном сайте "канониров" говорится о том, что Габриэль Магальяеш согласился продлить сотрудничество с клубом, но срок нового соглашения и его детали на данный момент не разглашаются.

По информации от СМИ, новый контракт центрального защитника с "Арсеналом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, что "Арсенал" подписал 27-летнего бразильца в сентябре 2020 года из "Лилля" за 26 миллионов евро. Сейчас его стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в 75 миллионов евро.

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Добавим, что Габриэль Магальяеш провел 210 игр за "Арсенал" во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 5 ассистов.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Магальяэс
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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