Лондонский "Арсенал" продлил контракт с лидером команды.

На официальном сайте "канониров" говорится о том, что Габриэль Магальяеш согласился продлить сотрудничество с клубом, но срок нового соглашения и его детали на данный момент не разглашаются.

По информации от СМИ, новый контракт центрального защитника с "Арсеналом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, что "Арсенал" подписал 27-летнего бразильца в сентябре 2020 года из "Лилля" за 26 миллионов евро. Сейчас его стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в 75 миллионов евро.

