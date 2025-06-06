Звездный плеймейкер Лиона подтвердил факт переговоров с топ-клубом АПЛ

Полузащитник "Лиона" и национальной сборной Франции Райан Шерки высказался о своем будущем.

"Мое будущее? Да, сейчас ведутся переговоры. Я думаю, уже все знают, что происходит. Я сосредоточен на выступлениях за сборную Франции, у нас остается еще одна игра в Лиге наций, поэтому я не думаю о чем-то другом".

Напомним, ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Сити" приближается к подписанию 21-летнего Шерки.

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В сезоне 2024/25 Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.