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Звездный плеймейкер Лиона подтвердил факт переговоров с топ-клубом АПЛ

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Молодой талант приближается к переезду в Англию

Звездный плеймейкер Лиона подтвердил факт переговоров с топ-клубом АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Лиона" и национальной сборной Франции Райан Шерки высказался о своем будущем.

"Мое будущее? Да, сейчас ведутся переговоры. Я думаю, уже все знают, что происходит. Я сосредоточен на выступлениях за сборную Франции, у нас остается еще одна игра в Лиге наций, поэтому я не думаю о чем-то другом".

Напомним, ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Сити" приближается к подписанию 21-летнего Шерки.

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В сезоне 2024/25 Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Источник:
Téléfoot
Опубликовал: Андрей Журба
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