Арсенал определил звезду Реала как свою цель номер один на лето

Вингер "Реала" Родриго стал приоритетной трансферной целью "Арсенала". Об этом сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль.

Команда по подбору игроков "Арсенала" единодушно соглашается: Родриго Гоэс – это футболист, который может стать решающим фактором в борьбе за большие трофеи. Несколько ключевых представителей клуба, в частности игроки первой команды, уже пообщались с Родриго о жизни в клубе и на севере Лондона. Другие клубы АПЛ также включились в борьбу и обозначили свою стратегию по переманиванию игрока, но "Арсенал" готов сделать сильное финансовое предложение, если футболиста выставят на трансфер.

Читайте также Арсенал продлил контракт с лидером команды

Сначала Родриго должен провести встречу с Хаби Алонсо относительно своей будущей роли в "Реале". Эта встреча еще не состоялась, но Родриго планирует подчеркнуть свое желание играть слева. Бразилец считает, что именно на этой позиции он может лучше всего реализовать свой творческий потенциал. Клубный чемпионат мира станет ключевым фактором в определении будущего Родриго.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Родриго провел 51 матч за "Реал" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.