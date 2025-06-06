  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал определил звезду Реала как свою цель номер один на лето

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал определил звезду Реала как свою цель номер один на лето

Англия

Нападающий может покинуть Мадрид

Арсенал определил звезду Реала как свою цель номер один на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Реала" Родриго стал приоритетной трансферной целью "Арсенала". Об этом сообщает журналист Хавьер Родригес Паскуаль.

Команда по подбору игроков "Арсенала" единодушно соглашается: Родриго Гоэс – это футболист, который может стать решающим фактором в борьбе за большие трофеи. Несколько ключевых представителей клуба, в частности игроки первой команды, уже пообщались с Родриго о жизни в клубе и на севере Лондона. Другие клубы АПЛ также включились в борьбу и обозначили свою стратегию по переманиванию игрока, но "Арсенал" готов сделать сильное финансовое предложение, если футболиста выставят на трансфер.

Читайте такжеАрсенал продлил контракт с лидером команды

Сначала Родриго должен провести встречу с Хаби Алонсо относительно своей будущей роли в "Реале". Эта встреча еще не состоялась, но Родриго планирует подчеркнуть свое желание играть слева. Бразилец считает, что именно на этой позиции он может лучше всего реализовать свой творческий потенциал. Клубный чемпионат мира станет ключевым фактором в определении будущего Родриго.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Родриго провел 51 матч за "Реал" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Звездный плеймейкер Лиона подтвердил факт переговоров с топ-клубом АПЛ
yellow-arrow
Арсенал продлил контракт с лидером команды
yellow-arrow
Гвардиола - об Анчелотти: Рад, что он больше не в Реале, потому что он постоянно меня побеждает
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Родриго Гоэс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости