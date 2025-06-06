"Арсенал" рассматривает вариант с подписанием еще одного игрока "Челси".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство лондонского "Арсенала" было проинформировано о том, что в контракте Кепы Аррисабалаги с "Челси" есть клаусула в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что "канониры" могут попытаться подписать 30-летнего испанского вратаря на роль второго номера в команде, ведь основным голкипером остается Давид Рая. Клубы провели первые переговоры о возможной сделке.

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Напомним, что Кепа Аррисабалага все еще является самым дорогим вратарем в истории футбола, поскольку "Челси" потратил на его трансфер из "Атлетика" в августе 2018 года 80 миллионов евро, что стало рекордным показателем.