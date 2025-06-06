Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал рассматривает вариант с подписанием еще одного игрока Челси
В клубе занимаются поиском вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" рассматривает вариант с подписанием еще одного игрока "Челси".
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство лондонского "Арсенала" было проинформировано о том, что в контракте Кепы Аррисабалаги с "Челси" есть клаусула в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что "канониры" могут попытаться подписать 30-летнего испанского вратаря на роль второго номера в команде, ведь основным голкипером остается Давид Рая. Клубы провели первые переговоры о возможной сделке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Кепа Аррисабалага все еще является самым дорогим вратарем в истории футбола, поскольку "Челси" потратил на его трансфер из "Атлетика" в августе 2018 года 80 миллионов евро, что стало рекордным показателем.
Популярное сейчас
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре