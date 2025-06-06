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Манчестер Юнайтед готов начать переговоры о трансфере одного из лучших бомбардиров Европы
Нападающий провел впечатляющий сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готов начать переговоры о трансфере одного из лучших бомбардиров Европы.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "красных дьяволов" вскоре должно связаться со "Спортингом", чтобы обсудить возможность подписания Виктора Дьекереша, которого лиссабонские "львы" готовы отпустить за 65 миллионов евро в летнее трансферное окно. Сам 27-летний игрок оставляет дверь открытой к такому переходу.
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Напомним, что в сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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