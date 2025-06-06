Не потерялись. Лучшие трансферы АПЛ сезона 2024/2025

Клубы Английской Премьер-лиги тратят огромные деньги на усиление своих составов. Не всегда трансферы оправдывают надежды, но в большинстве случаев все-таки попадают в точку. Подводя итоги сезона 2024/2025, можно назвать ни один успешный трансфер. Кто же из футболистов смог быстро адаптироваться к новым условиям и принести максимум пользы своему клубу?

Эванилсон

(из "Порту" в "Борнмут")

За бразильского нападающего "Борнмут" отдал практически 45 миллионов евро. Рисованный шаг. Эванилсон не стал лучшим бомбардиром команды. Занял третье место с десятью голами, уступив первое Джастину Клюйверту (12 голов) и второе Антуану Семеньо (11 голов). Но футболист оправдал все надежды.

Эванилсон стал ключевым игроком атак "Борнмута". Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола отметил, что "Эванилсон идеально выполняет указания тренерского штаба". Каждый раз выходя на поле, бразилец показывал мастер-класс по умению двигаться в штрафной соперника, совершать рывки за спину, забивать. И если бы не досадная травма (перелом стопы), из-за которой Эванилсон пропустил восемь туров АПЛ, в его активе, возможно, было бы больше голов, чем у Джастина Клюйверта. Идеальный трансфер на сезон 2024/2025 и на будущее.

Дин Хейсен

(из "Ювентуса" в "Борнмут")

Летом 2024 года "Борнмут" купил 19-летнего футболиста у "Ювентуса". Правда, до перехода в английский клуб игрок был в аренде в "Роме". В "Борнмуте" молодой защитник идеально вписался в систему Андони Ираолы и составил идеальный дуэт с украинским защитником Ильей Забарным.

Молодой Хейсен может и не стал бы основным защитником "вишен", если бы не травма Сенеси. Ираоле некого было выпускать на поле. Дин вышел и в первом же матче доказал, что готов играть на таком высоком уровне. Конечно, парня немного распиарили. Но есть за что – его фантастические проходы с мячом, концентрация, умение читать соперника, надежность и хладнокровие, не свойственное таким молодым футболистам, поразили не только Ираолу, а и большинство тренеров топ-клубов Европы. Уже весной говорили о повышенном интересе к футболисту не только клубов АПЛ, а и Бундеслиги. Но всех опередил мадридский "Реал", быстро подписав контракт с футболистом.

Никола Миленкович

(из "Фиорентины" в "Ноттингем Форест")

27-летний сербский защитник стал не только лучшим трансфером "Ноттингем Фореста", а и одним из лучших защитником АПЛ вместе со своим партнером Мурилло. Дуэт защитников "Фореста" доставил много неприятностей лучшим атакующим игрокам АПЛ. Если в сезоне 2023/2024 "Ноттингем Форест" занимал одну из последних позиций в статистике пропущенных голов, то в сезоне 2024/2025 эту проблему клуб решил с помощью Миленковича, у которого рост составляет 194 см. Кроме того, что Миленкович стал железобетонной стеной защиты "лесников", он еще и помог команде в статистике забитых голов, записав на свой счет пять мячей. И это при том, что еще несколько лет назад футболист ничем не выделялся в "Фиорентине". Удачный трансфер как для клуба, так и для самого футболиста.

Маркус Рашфорд

(аренда из "Манчестер Юнайтед" в "Астон Виллу")

Сколько Маркус Рашфорд слышал критики в свой адрес. Конечно, "Манчестер Юнайтед" в целом играл отвратительно. Но даже Рубен Аморим как-то в сердцах сказал, что скорее выпустит на поле тренера голкиперов, чем Маркуса. Вполне естественно, что в первое же трансферное окно "Манчестер Юнайтед" избавился от своего игрока. Футболист в составе "Манчестер Юнайтед" не играл с 15 декабря по второе февраля, однако идеально вписался в систему Унаи Эмери (главный тренер "Астон Виллы") в первых же матчах.

Маркус сыграл за "Виллу" десять матчей, забил четыре гола и отдал пять ассистов. К сожалению, футболист получил травму и последние пять матчей сезона 2024/2025 не выходил на поле. Однако, это не повод для "Астон Виллы" не воспользоваться пунктом в соглашении об аренде – возможность выкупить игрока. Скорее всего, все стороны – Маркус Рашфорд, "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" остануться довольны таким итогом.

Нуссаир Мазрауи

(из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед")

Если не говорить о том, как провел сезон "Манчестер Юнайтед" в целом (в АПЛ), то все-таки можно выделить несколько светлых пятен – футболистов, которые пытались что-то делать. Один из них – марокканский защитник Мазрауи. Конечно, команда пропустила в сезоне 2024/2025 54 гола. Но это на четыре меньше, чем в сезоне 2023/2024. И здесь нельзя не отметить заслугу марокканца. 27-летний защитник не только спасал команду, а и умудрился улучшить свои некоторые качества в тонущем "Манчестер Юнайтед". Мазрауи – один из немногих игроков, о которых Рубен Аморим говорил, как о будущем его команды, назвав марокканца "игроком высшего класса и современным футболистом". За 15 миллионов евро вполне хороший трансфер.

Микель Мерино

(из Реал Сосьедада" в "Арсенал")

За трансфер Микеля Мерино очень сильно критиковали Микеля Артету (главный тренер "Арсенала"). Все прекрасно понимали летом 2024 года, что команде необходим забивной форвард. А клуб покупает полузащитника. Никто и предположить не мог, что Мерино принесет столько пользы "Арсеналу". Семь голов и два ассиста в АПЛ, два гола и три ассиста в Лиге чемпионов. Следует отметить, что Мерино в первые месяцы не вписывался в команду Артеты. Мешали постоянные повреждения. Но в тот момент, когда "Арсенал" остался без единого форварда (Габриэл и Хаверц отправились в лазарет), Мерино занял место центрфорварда и оправдал 35 миллионов евро, которые за него отдали "Реал Сосьедаду".

Возможно, если бы не Мерино, "Арсенал" бы не занял второе место в АПЛ. Ведь из семи забитых голов шесть Мерино отправил в сетку ворот соперника именно во второй половине сезона.

Эллиот Андерсон

(из "Ньюкасла" в "Ноттингем Форест")

Трансфер 22-летнего полузащитника – вынужденная опция "Ньюкасла". Клуб продажей футболиста спасал свое финансовое положение в АПЛ. Эдди Хау (главный тренер "сорок") был не в восторге от такого трансфера. А вот Нуну Эшпириту Санту (главный тренер "лесников") остался очень доволен сделкой. Нуну использовал полузащитника как в центре поля, так и на флангах. Эллиот обладает отличным дриблингом и может отдать классный пас на атакующего игрока. И его острый разрезающий пас шесть раз становился ассистом. Молодой футболист еще не полностью раскрылся. Например, стоит поработать над завершением удара для того, чтобы улучшить статистику голов. В любом случае, трансферу лета 2024 "Ноттингем Фореста" можно поставить большой плюс.

Лиам Делап

(из "Манчестер Сити" в "Ипсвич Таун")

Воспитанник "Дерби Каунти" в 16 лет переехал в "Манчестер Сити". Несмотря на то, что голы нападающий забивал не только за молодежные команды, а и за основную – Пеп Гвардиола не видел его основным игроком. С 2022 года Лиам успел поиграть за три клуба Чемпионшипа. Но ни в одном много не забивал. Летом 2024 года "Ипсвич", влетев в АПЛ, решил усилиться нападающим. Нельзя сказать, что от Лиама ожидали сверхрезультат. Однако, именно у Кирана Маккены (главный тренер "Ипсвича") Лиам раскрылся. Учитывая, насколько трудно команде было играть в АПЛ, Лиам умудрился забить 12 голов и отдать два ассиста – из 36 голов от общего счета забитых мячей всей командой. Не удивительно, что нападающий, который обладает прекрасными физическими и техническими данными привлек внимание топ-клубов. Можно уже с уверенностью сказать, так как информация официальная – Лиам Делап стал игроком "Челси".

Максанс Лакруа

(из "Вольфсбурга" в "Кристал Пэлас")

"Стекольщики" понесли определенные потери в летнее трансферное окно 2024. Ушли ключевые игроки – Майкл Олисе, Джордан Айю и Йоакими Андерсен. На замену последнему из списка "Кристал Пэлас" купил французского защитника Лакруа. Старт сезона как для клуба, так и для француза выдался непростым. Но постепенно Максанс адаптировался к новой лиге, команде, стране. Тройку защитников Лакруа – Гехи – Чалоба пройти соперникам было сложно. Нельзя не вспомнить и гол Лакруа в ворота "Манчестер Сити", который помог "стекольщикам" вырвать ничью и отобрать очки у Пепа Гвардиолы. От Лакруа всегда исходит уверенность и хладнокровие. Он не только отрабатывает за себя, а и подчищает за своими партнерами. Во многом именно благодаря французу "Кристал Пэлас" постоянно портил нервы топ-командам АПЛ.

Исмаила Сарр

(из "Марселя" в "Кристал Пэлас")

Сенегальский вингер вернулся в АПЛ после путешествия в "Марсель". Четыре сезона в Англии нельзя назвать успешными (2019 – 2023). Если в Чемпионшипе в составе "Уотфорда" Сарр сверкал, то к АПЛ не смог приспособиться. Уехал во Францию, где тоже у вингера результат не сногсшибательный. В сезоне 2023/2024 провел 23 матча, забил три гола и отдал четыре ассиста. Ключевым исполнителем не стал. Летом 2024 года "Кристал Пэлас" решил приобрести Исмаила и не ошибся. Сенегалец идеально вписался в систему Оливера Гласнера. Очень быстро нашел общий язык с Эберечи Эзе. Вдвоем футболисты разрывали оборону любого соперника.

Исмаила Сарр стал лидером "Кристал Пэлас". И если в следующем сезоне вингер не остановится, у клуба есть все шансы побороться за путевку в еврокубки. Трансфер сенегальского вингера можно смело назвать успешным.

Омар Мармуш

(из "Айнтрахта" Франкфурт в "Манчестер Сити")

Египетский футболист переехал в Англию в январе 2025 года. Перед футболистом стояла задача – спасти сезон "Манчестер Сити". В какой-то степени Мармуш справился с заданием. Удивительно, но египтянину не понадобилось время на адаптацию. И это при том, что команда испытывала невероятные трудности. Мармуш доказал, что способен заменить Эрлинга Холанна, в случае ухода норвежца в другой клуб. В 16-ти матчах АПЛ Омар забил семь голов. Результат вполне удовлетворительный. По сравнению с тем, как раскачивается в "Манчестер Сити" Савио, который пришел летом 2024 года, можно сказать, что трансфер очень удачный.

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