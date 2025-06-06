Манчестер Юнайтед нацелился на перспективного защитника французского клуба

Как сообщает издание Fichajes, "МЮ" намерен обновить защитную линию и заинтересовался игроком "Монако" Вандерсоном.

23-летний бразилец является одним из открытий французского чемпионата, и его потенциал не остался незамеченным в Премьер-лиге. На "Олд Траффорд" считают, что его стиль идеально вписывается в новую модель игры, которую клуб планирует внедрять со следующего сезона. Первые контакты уже состоялись.

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Финансовое предложение "Юнайтед" может достичь 30 миллионов евро – сумма, которую "Монако" рассматривает всерьез, учитывая рыночные реалии и интерес других клубов. Для руководства "Юнайтед" трансфер бразильца – это стратегическая инвестиция. Потребность усилить правый фланг защиты возникает не впервые за последние годы, и Вандерсон выглядит оптимальным кандидатом на долгосрочную перспективу.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Вандерсон провел 41 матч за "Монако" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов.