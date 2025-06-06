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Лидер Арсенала - о продлении контракта с клубом: Пришло время выигрывать трофеи

Англия

Габриэл Магальяйнс поделился своими эмоциями

Лидер Арсенала - о продлении контракта с клубом: Пришло время выигрывать трофеи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальяйнс прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Я пришел сюда молодым игроком, и вот уже почти пять лет я здесь. Я очень счастлив и многому научился. Горжусь тем, что иногда имел честь носить капитанскую повязку.

Пришло время выигрывать трофеи, потому что я действительно люблю этот клуб. Мы уже сделали много хорошего. Люблю наших болельщиков, которые всегда поддерживают команду в любое время", – сказал Габриэл.

Напомним, что "Арсенал" подписал игрока в 2020 году из "Лилля" за 26 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Магальяэс
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Екатерина Власова
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