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Лидер Арсенала - о продлении контракта с клубом: Пришло время выигрывать трофеи
Габриэл Магальяйнс поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальяйнс прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
"Я пришел сюда молодым игроком, и вот уже почти пять лет я здесь. Я очень счастлив и многому научился. Горжусь тем, что иногда имел честь носить капитанскую повязку.
Пришло время выигрывать трофеи, потому что я действительно люблю этот клуб. Мы уже сделали много хорошего. Люблю наших болельщиков, которые всегда поддерживают команду в любое время", – сказал Габриэл.
Напомним, что "Арсенал" подписал игрока в 2020 году из "Лилля" за 26 миллионов евро.
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