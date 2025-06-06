Лидер Арсенала - о продлении контракта с клубом: Пришло время выигрывать трофеи

Защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальяйнс прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Я пришел сюда молодым игроком, и вот уже почти пять лет я здесь. Я очень счастлив и многому научился. Горжусь тем, что иногда имел честь носить капитанскую повязку.

Пришло время выигрывать трофеи, потому что я действительно люблю этот клуб. Мы уже сделали много хорошего. Люблю наших болельщиков, которые всегда поддерживают команду в любое время", – сказал Габриэл.