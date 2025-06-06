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Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии получит рыцарский титул
Сэр Дэвид Бекхэм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии на следующей неделе получит рыцарский титул от Короля Великобритании, об этом сообщает издание The Telegraph.
Речь идет о Дэвиде Бекхэме, для которого посвящение в рыцари станет осуществлением многолетней мечты. Вскоре к выдающемуся 50-летнему англичанину можно будет обращаться, как к сэру Дэвиду Бекхэму, а его жена Виктория Бекхэм станет "леди".
Отмечается, что соответствующее решение будет указано в перечне наград по случаю Дня рождения короля Чарльза III и будет обнародовано уже на следующей неделе.
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Напомним, что Дэвид Бекхэм провел 117 матчей за сборную Англии, забив в них 17 голов и отдав 42 ассиста. Также он считается одним из лучших британских футболистов в истории.
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