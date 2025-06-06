  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии получит рыцарский титул

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии получит рыцарский титул

Англия

Сэр Дэвид Бекхэм

Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии получит рыцарский титул

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии на следующей неделе получит рыцарский титул от Короля Великобритании, об этом сообщает издание The Telegraph.

Речь идет о Дэвиде Бекхэме, для которого посвящение в рыцари станет осуществлением многолетней мечты. Вскоре к выдающемуся 50-летнему англичанину можно будет обращаться, как к сэру Дэвиду Бекхэму, а его жена Виктория Бекхэм станет "леди".

Отмечается, что соответствующее решение будет указано в перечне наград по случаю Дня рождения короля Чарльза III и будет обнародовано уже на следующей неделе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Дэвид Бекхэм провел 117 матчей за сборную Англии, забив в них 17 голов и отдав 42 ассиста. Также он считается одним из лучших британских футболистов в истории.

Читайте такжеДэвид Бекхэм и еще один легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед стали владельцами клуба Второй лиги Англии
По теме
yellow-arrow
Опытный вингер Манчестер Сити летом покинет команду - СМИ
yellow-arrow
Леоненко: Шапаренко не соответствует 10-му номеру команды, а о Мудрике и говорить нечего
yellow-arrow
Чемпионы Серии А заинтересованы в трансфере перспективного защитника Челси
Дэвид Бекхэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости