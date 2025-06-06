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Чемпионы Серии А заинтересованы в трансфере перспективного защитника Челси
Его будущее в клубе остается под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионы Серии А заинтересованы в трансфере перспективного защитника лондонского "Челси".
Как сообщил журналист Мэтт Лоу из издания The Telegraph, интерес к центральному защитнику "синих" Трево Чалоба проявляет "Наполи", который понимает, что будущее 25-летнего англичанина в клубе остается под вопросом, ведь ему никто не дает гарантий относительно попадания в основу в следующем сезоне.
Зимой "Челси" решил вернуть Чалоба из аренды в "Кристал Пэлас" для того, чтобы тот помог команде завершить сезон в топ-5 чемпионата Англии и одержать победу в Лиге конференций.
На вопрос о своем будущем в клубе Чалоби отвечает, что он не сосредоточен на этом, ведь у него есть контракт, который рассчитан до конца июня 2028 года.
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В сезоне 2024/25 Трево Чалоба принял участие в 19 матчах за "Челси" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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