Опытный вингер Манчестер Сити летом покинет команду - СМИ

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш покинет клуб летом. Об этом сообщает talkSPORT.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является переход в клуб за пределами Англии. Среди потенциальных претендентов называется итальянский "Наполи".

Напомним, Джек присоединился к "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" летом 2021 года за внушительные 117,5 миллионов евро. За это время футболист сыграл за "горожан" 157 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 23 результативные передачи.