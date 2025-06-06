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Опытный вингер Манчестер Сити летом покинет команду - СМИ
Джек Грилиш, вероятно, покинет АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш покинет клуб летом. Об этом сообщает talkSPORT.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является переход в клуб за пределами Англии. Среди потенциальных претендентов называется итальянский "Наполи".
Напомним, Джек присоединился к "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" летом 2021 года за внушительные 117,5 миллионов евро. За это время футболист сыграл за "горожан" 157 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 23 результативные передачи.
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