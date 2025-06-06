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Арсенал продвигается в переговорах о подписании звездного форварда из Бундеслиги
Об этом сообщил авторитетный инсайдер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" продвигается в переговорах о подписании звездного форварда из Бундеслиги.
По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "канониров" ведет довольно успешные переговоры с "РБ Лейпциг" и представителями Беньямина Шешко относительно его трансфера этим летом.
Отмечается, что все вовлеченные стороны еще не достигли конкретной договоренности, но прогресс в переговорах существует.
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В сезоне 2024/25 Беньямин Шешко забил 21 гол и отдал 6 ассистов в 45 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии известного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
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