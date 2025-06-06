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Тоттенхэм может уволить главного тренера. Руководство уже связалось с потенциальным преемником Постекоглу
Томас Франк может возглавить Тоттенхэм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на недавнюю победу в Лиге Европы, будущее главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу в клубе под вопросом.
Как сообщает The Guardian, "шпоры" рассматривают возможность замены австралийского специалиста на Томаса Франка, нынешнего наставника "Брентфорда". Клуб уже провел встречи с посредниками, чтобы обсудить возможный переход 51-летнего датчанина.
Напомним, что в сезоне АПЛ 2024/25 "Тоттенхэм" показал не очень хороший результат – "шпоры" финишировали на 17-й позиции в турнирной таблице.
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