Тоттенхэм может уволить главного тренера. Руководство уже связалось с потенциальным преемником Постекоглу

Несмотря на недавнюю победу в Лиге Европы, будущее главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу в клубе под вопросом.

Как сообщает The Guardian, "шпоры" рассматривают возможность замены австралийского специалиста на Томаса Франка, нынешнего наставника "Брентфорда". Клуб уже провел встречи с посредниками, чтобы обсудить возможный переход 51-летнего датчанина.

Напомним, что в сезоне АПЛ 2024/25 "Тоттенхэм" показал не очень хороший результат – "шпоры" финишировали на 17-й позиции в турнирной таблице.