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Официально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет
Тоттенхэм поблагодарил Анге Постекоглу за работу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Анге Постекоглу.
Как сообщил клуб, это решение было принято после пересмотра выступлений команды и долгих размышлений.
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"Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность и работу в команде в течение двух лет. Постекоглу всегда будет помниться как третий тренер в истории нашего клуба, который принес ему европейский трофей", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".
We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025
Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.
Thank you Ange ???? pic.twitter.com/gT6deIaa5e
Напомним, Анге возглавил команду летом 2023 года. А "Тоттенхэм" в сезоне АПЛ 2024/25 финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице.
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