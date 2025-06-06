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Официально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет

Англия
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Тоттенхэм поблагодарил Анге Постекоглу за работу

Официально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщил клуб, это решение было принято после пересмотра выступлений команды и долгих размышлений.

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"Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность и работу в команде в течение двух лет. Постекоглу всегда будет помниться как третий тренер в истории нашего клуба, который принес ему европейский трофей", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Напомним, Анге возглавил команду летом 2023 года. А "Тоттенхэм" в сезоне АПЛ 2024/25 финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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