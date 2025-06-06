Официально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет

"Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщил клуб, это решение было принято после пересмотра выступлений команды и долгих размышлений.

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"Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность и работу в команде в течение двух лет. Постекоглу всегда будет помниться как третий тренер в истории нашего клуба, который принес ему европейский трофей", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



Thank you Ange ???? pic.twitter.com/gT6deIaa5e — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025

Напомним, Анге возглавил команду летом 2023 года. А "Тоттенхэм" в сезоне АПЛ 2024/25 финишировал на 17-й позиции в турнирной таблице.