Официально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет

"Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщил клуб, это решение было принято после пересмотра выступлений команды и долгих размышлений.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



