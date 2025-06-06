"Я никогда не забуду этот опыт". Постекоглу попрощался с Тоттенхэмом после увольнения

После недавнего объявления об увольнении с поста главного тренера "Тоттенхэма", 59-летний Анге Постекоглу обратился к клубу и его болельщикам:

"Когда я вспоминаю о своем времени на посту тренера "Тоттенхэма", меня переполняет чувство гордости. Возможность возглавить один из исторических футбольных клубов Англии и вернуть ему заслуженную славу останется со мной на всю жизнь.

Я никогда не забуду этот опыт, который я разделил со всеми, кто по-настоящему любит этот клуб. Та ночь в Бильбао стала кульминацией двух лет упорного труда, преданности делу и непоколебимой веры в мечту. Пришлось преодолеть много препятствий и выслушать много критики, пытаясь достичь того, что многие считали невозможным.

Я хочу поблагодарить тех, кто был со мной каждый день в течение последних двух лет. Фантастическая группа молодых людей, которые теперь являются легендами этого футбольного клуба, и блестящие тренеры, которые ни разу не усомнились в том, что мы можем сделать что-то особенное".