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"Я никогда не забуду этот опыт". Постекоглу попрощался с Тоттенхэмом после увольнения

Англия

Тренер поблагодарил игроков и тренерский штаб за поддержку и веру

"Я никогда не забуду этот опыт". Постекоглу попрощался с Тоттенхэмом после увольнения

Getty Images / Global Images Ukraine

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После недавнего объявления об увольнении с поста главного тренера "Тоттенхэма", 59-летний Анге Постекоглу обратился к клубу и его болельщикам:

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"Когда я вспоминаю о своем времени на посту тренера "Тоттенхэма", меня переполняет чувство гордости. Возможность возглавить один из исторических футбольных клубов Англии и вернуть ему заслуженную славу останется со мной на всю жизнь.

Я никогда не забуду этот опыт, который я разделил со всеми, кто по-настоящему любит этот клуб. Та ночь в Бильбао стала кульминацией двух лет упорного труда, преданности делу и непоколебимой веры в мечту. Пришлось преодолеть много препятствий и выслушать много критики, пытаясь достичь того, что многие считали невозможным.

Я хочу поблагодарить тех, кто был со мной каждый день в течение последних двух лет. Фантастическая группа молодых людей, которые теперь являются легендами этого футбольного клуба, и блестящие тренеры, которые ни разу не усомнились в том, что мы можем сделать что-то особенное".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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