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Ливерпуль находится на завершающей стадии переговоров по подписанию звезды Байера - Романо

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Ливерпуль находится на завершающей стадии переговоров по подписанию звезды Байера - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" находится на завершающей стадии переговоров по трансферу звездного полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

По словам Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали трансфера, после чего футболист пройдет медицинское обследование.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц отличился 16 голами и 15 ассистами в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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