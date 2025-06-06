Ливерпуль находится на завершающей стадии переговоров по подписанию звезды Байера - Романо

"Ливерпуль" находится на завершающей стадии переговоров по трансферу звездного полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Виртца.

По словам Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние детали трансфера, после чего футболист пройдет медицинское обследование.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц отличился 16 голами и 15 ассистами в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.