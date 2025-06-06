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Арсенал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25

Англия

Деклан Райс

Арсенал назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25

Фото - www.arsenal.com

Новина українською

Болельщики "Арсенала" признали Деклана Райса лучшим игроком мужской команды сезона 2024/25.

Футболист забил девять голов за кампанию и отдал 10 голевых передач своим партнерам по команде в 52 матчах во всех турнирах.

Несомненно, самым ярким моментом сезона для Деклана стали два невероятных гола со штрафных в ворота мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Екатерина Власова
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