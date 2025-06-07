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Брайан Мбемо уже в шаге от МЮ
Руководство уверено в подписании
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее стало известно, что нападающий "Брентфорда" Брайан Мбемо принял решение перейти в состав "красных дьяволов" летом этого года.
Никола Скира заявляет, что 25-летний футболист находится уже в шаге от подписания контракта с "Манчестер Юнайтед". В руководстве клуба уверены, что смогут завершить сделку уже в ближайшие дни.
Контракт Мбемо будет рассчитан до 2030-го года и будет иметь опцию пролонгирования еще на один год.
Напомним, что Брайан провел 42 матча в сезоне, забил 20 голов и отдал 10 ассистов. Нападающий привлек внимание многих ТОП-клубов Англии.
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