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Брайан Мбемо уже в шаге от МЮ

Англия
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Руководство уверено в подписании

Брайан Мбемо уже в шаге от МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее стало известно, что нападающий "Брентфорда" Брайан Мбемо принял решение перейти в состав "красных дьяволов" летом этого года.

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Никола Скира заявляет, что 25-летний футболист находится уже в шаге от подписания контракта с "Манчестер Юнайтед". В руководстве клуба уверены, что смогут завершить сделку уже в ближайшие дни.


Контракт Мбемо будет рассчитан до 2030-го года и будет иметь опцию пролонгирования еще на один год.


Напомним, что Брайан провел 42 матча в сезоне, забил 20 голов и отдал 10 ассистов. Нападающий привлек внимание многих ТОП-клубов Англии.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
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Источник:
Nicola Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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