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Ньюкасл хочет переманить шведского вингера из другого клуба АПЛ

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Пора идти дальше?

Ньюкасл хочет переманить шведского вингера из другого клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл Юнайтед" попытался подписать 23-летнего Энтони Элангу.

Как сообщает Mail Sport, "сороки" сделали запрос на трансфер шведа, но получили отказ от "лесников".

"Ноттингем Форест" рассмотрит предложения по игроку только на сумму около 50 миллионов фунтов стерлингов. Хотя клуб и остался без еврокубков на следующий сезон, все же терять лидера "дешево" руководство не планирует.

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В этой кампании швед провел 43 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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