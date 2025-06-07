Флориан Вирц и Ливерпуль: для схемы – идеально, для кого-то – фатально

150 миллионов - это не только о деньгах. Это о заявлении. Вирц изменит Ливерпуль. Но и Ливерпуль изменит все вокруг него.

Ливерпуль стал чемпионом Англии и начал делать то, что ему обычно не очень свойственно: мощно играть на трансферном рынке.

Трент Александер-Арнольд решил, что он Дэвид Бекхэм? Не беда: Красные бросили ему вдогонку проклятия и подписали Джереми Фримпонга из Байера.

Кроме того, в активной фазе переговоры по Милошу Керкезу с Борнмутом.

Но главная трансферная бомба - и, похоже, не просто Премьер-лиги, а всего трансферного лета, - это Флориан Вирц.

22-летний немец был одним из столпов Байера в его историческом сезоне - тогда, когда Леверкузен стал Неверлузеном и оформил национальный дубль без единого поражения.

За эти два года Вирц стал самым желанным атакующим хавом на рынке. Конечно, его хотела Бавария - она всегда хочет все, что блестит в Бундеслиге. Но футболист указал Мюнхену на его место и выбрал Ливерпуль.

Переговоры продолжаются. Трансфер может стать рекордом не только для клуба, но и всей Премьер-лиги.

Первые предложения Ливерпуля превышали 100 млн евро, а затем выросли до 125-130 млн евро.

Байер настаивает на ценнике примерно в 150 млн евро и готов лишь на минимальные уступки.

По информации The Athletic (через GiveMeSport), компромиссная сумма может составить 142,5 млн евро, включая бонусы.

Американский CBS Sports называет цену в 157 млн ​​евро, тогда как Ливерпуль якобы предложил 139 млн евро.

Согласно BILD, базовая сумма трансфера превысит 135 млн евро, а с бонусами - еще больше.

Короче говоря, Байер хочет 150 млн евро, но согласованная сумма с Ливерпулем вряд ли превысит 145 млн евро. Как бы там ни было, трансфер точно станет самым дорогим в истории Ливерпуля и, возможно, Премьер-лиги.

И он, кажется, неизбежен. Значит, уже в следующем сезоне Флориан Вирц будет помогать Красным отстаивать чемпионский титул.

Как это может выглядеть глазами Арне Слота?

Универсальность Вирца существенно расширяет тренерский арсенал.

В системе Хаби Алонсо 3-4-2-1 немец играл левую "десятку" - на этой позиции он провел большинство игрового времени: 68% (по крайней мере, в прошлом сезоне).

В Ливерпуле - свои нюансы.

Во-первых, скорее всего, Слот продолжит играть по схеме 4-2-3-1 - то есть Вирц будет единственным атакующим хавом, который будет искать пространство и поддерживать форварда (кто бы им ни был). Во-вторых, в Ливерпуле игроку придется больше отрабатывать на оборону.

Очевидно, что речь об активном прессинге - никто не станет опускать в опорку атакующего игрока с таким безумным ценником. В сезоне 2023/24 Вирц забил 34 гола и отдал 33 ассиста. В зачете ассистентов Бундеслиги он дважды занимал второе место.

Обычно против Ливерпуля играют низким блоком, поэтому ощущение поля, креативность и мобильность и делают Вирца тем, за кого Красные готовы заплатить рекордные деньги.

Тем более, что под руководством Алонсо Вирц играл не только атакующего хава, но и на флангах, и даже в центре нападения. Если Ливерпуль не подпишет "девятку", Вирц может играть как "фальшивку", так и второго глубокого форварда. Это особенно актуально для схемы 4-2-4, которую Слот иногда использовал в прошлом сезоне как форму прессинга.

Как подписание Вирца повлияет на других игроков?

Игроки, за которых платят 150 млн, имеют гарантированное место в основном составе. Приход Вирца значительно повлияет на кадровый баланс Ливерпуля, особенно в зоне атакующей полузащиты/между линиями.

Скорее всего, самый болезненный удар примет на себя Доминик Собослаи - центр полузащиты, иногда "десятка", связывающая структуру. Несмотря на сильный старт, Собослаи исчез во второй половине сезона - его статистика 6+6 в Премьер-лиге выглядит очень скромно.

А Вирц - это апгрейд по видению поля, креативности и балансу между голами и ассистами. Собослая либо окажется в ротации, либо будет вынужден адаптироваться к более глубокой роли.

Также в зоне риска - Кертис Джонс и Харви Эллиот.

Проблема Джонса заключается в том, что он хоть и универсал, но до сих пор не имеет стабильной роли. С приходом Вирца ему придется конкурировать еще и с Собослаи, а также с возможным новым опорником.

Даже если уровень риска для Джонса - не "сразу на скамейку", он все равно достаточно высок.

Что касается Эллиота, то у него проблема более глобальная.

Харви Эллиот - это талант, рискующий потеряться. Он и так не играет за основу, а с приходом Вирца потеряет даже эпизоды, где его выпускали показать себя. Его шансы на прорыв становятся еще более призрачными.

Приход Вирца - это не просто дорогой трансфер

На самом деле, не столь важно, по какой системе будет играть Арне Слот в следующем сезоне - традиционная 4-2-3-1 или 4-3-3 с четким "десятым номером".

Важно одно: Вирц - гарантированный стартер. И его появление - это не только амбициозная инвестиция в талант. Это тест на зрелость для всей команды. Новичок за 150 миллионов не ждет. Он приходит - и занимает место.

И пока фанаты радуются новому герою, в раздевалке кто-то уже понимает: его время в Ливерпуле закончилось.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine