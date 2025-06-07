Легенда английского футбола отреагировал на увольнение тренера Тоттенхэма

Легендарный английский футболист Алан Ширер отреагировал на увольнение Энджа Постекоглу из "Тоттенхэма".

"Что за глупая игра футбол!" – написал экс-игрок сборной Англии.

What a stupid game football is!!!! https://t.co/FzR21Aa3iC — Alan Shearer (@alanshearer) June 6, 2025

Напомним, что Энджа отправили в отставку после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея "Тоттенхэма" за 17 лет.

Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В сезоне 23/24 АПЛ "Тоттенхэм" финишировал пятым, а в прошлом сезоне семнадцатым.