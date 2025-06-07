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Легенда английского футбола отреагировал на увольнение тренера Тоттенхэма

Англия

Ширер отреагировал на увольнение Постекоглу

Легенда английского футбола отреагировал на увольнение тренера Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный английский футболист Алан Ширер отреагировал на увольнение Энджа Постекоглу из "Тоттенхэма".

"Что за глупая игра футбол!" – написал экс-игрок сборной Англии.

Напомним, что Энджа отправили в отставку после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея "Тоттенхэма" за 17 лет.

Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В сезоне 23/24 АПЛ "Тоттенхэм" финишировал пятым, а в прошлом сезоне семнадцатым.

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Источник:
alanshearer
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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