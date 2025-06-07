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Легенда английского футбола отреагировал на увольнение тренера Тоттенхэма
Ширер отреагировал на увольнение Постекоглу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный английский футболист Алан Ширер отреагировал на увольнение Энджа Постекоглу из "Тоттенхэма".
"Что за глупая игра футбол!" – написал экс-игрок сборной Англии.
What a stupid game football is!!!! https://t.co/FzR21Aa3iC— Alan Shearer (@alanshearer) June 6, 2025
Напомним, что Энджа отправили в отставку после победы в Лиге Европы и завоевания первого трофея "Тоттенхэма" за 17 лет.
Постекоглу проработал в лондонской команде два сезона. В сезоне 23/24 АПЛ "Тоттенхэм" финишировал пятым, а в прошлом сезоне семнадцатым.
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