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Брайтон предлагает более 30 миллионов фунтов за 18-летнего нападающего

Англия

Английский клуб близок к соглашению с греками

Брайтон предлагает более 30 миллионов фунтов за 18-летнего нападающего

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Харалампос Костулас может продолжить карьеру в АПЛ. "Брайтон" ведет переговоры о трансфере 18-летнего нападающего "Олимпиакоса".

Английский клуб предложил 29,4 миллиона фунтов за греческого футболиста в качестве гарантированной выплаты, а также еще 5 млн фунтов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Харалампос Костулас забил 7 голов в 22 матчах чемпионата Греции.

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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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