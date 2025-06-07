Тоттенхэм уже нашел замену Постекоглу

Ранее стало известно, что лондонский клуб уволил главного тренера Ангелоса Постекоглу с должности. Решение вызвало немалый интерес, так как "шпоры" в этом сезоне завоевали трофей Лиги Европы, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и матч за Суперкубок УЕФА.

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Уже сообщают, что "Тоттенхэм" даже определился с ведущим кандидатом, кем является датский тренер Томас Франк, и готов продвинуться с ним в переговорах в ближайшие дни.



Отмечаем, что лондонская команда недавно также обращалась к Роберто Де Дзерби, но специалист отказал, потому что хочет остаться в "Олимпик Марсель".