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Тоттенхэм уже нашел замену Постекоглу

Англия
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Также рассматривали экс-тренера донецкого клуба

Тоттенхэм уже нашел замену Постекоглу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранее стало известно, что лондонский клуб уволил главного тренера Ангелоса Постекоглу с должности. Решение вызвало немалый интерес, так как "шпоры" в этом сезоне завоевали трофей Лиги Европы, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и матч за Суперкубок УЕФА.

Читайте такжеОфициально: Тоттенхэм уволил тренера после первого завоеванного трофея за 17 лет

Уже сообщают, что "Тоттенхэм" даже определился с ведущим кандидатом, кем является датский тренер Томас Франк, и готов продвинуться с ним в переговорах в ближайшие дни.


Отмечаем, что лондонская команда недавно также обращалась к Роберто Де Дзерби, но специалист отказал, потому что хочет остаться в "Олимпик Марсель".

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Тоттенхэм (Лондон) Ангелос Постекоглу Роберто Де Дзерби Томас Франк
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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